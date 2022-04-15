اليوم السابع
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الملكة إليزابيت تلتقى هارى وميجان لأول مرة منذ تخليهما عن أدوارهما الملكية

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:07 م
الملكة إليزابيت تلتقى هارى وميجان لأول مرة منذ تخليهما عن أدوارهما الملكية الملكة إليزابيث والأمير هارى
كتبت ريم عبد الحميد

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التقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بحفيدها دوق ساسكس الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل فى قلعة ويندسور أمس، الخميس، وذلك لأول مرة منذ تخليهما عن أدوارهما الملكية فى عام 2020.

وبحسب ما ذكرت صحيفة التايمز، فقد وصل هارى وميجان صباح أمس، الخميس، ويعتقد أنها استخدما منزل الأميرة يوجين وعائلتها للإقامة.

 وأشارت الصحيفة إلى أن هارى وميجان حضرا صلاة خميس العهد، التى لم تشارك فيها الملكة لأول مرة منذ عام 1970 بسبب مشكلات تتعلق بالتنقل، مما أدى إلى تدخل الأمير تشارز أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوال.

وأكد متحدث باسم ميجان وهارى زيارتهما، وقال إنهما توقفا فى بريطانيا فى طريقهما إلى لاهاى بهولندا لحضور دورة ألعاب. وزار مقر الإقامة الرسمى للملكة للاجتماع معها هى والأمير تشارلز الذى كان موجودا مع زوجته دوقة كوروال.

 وأشارت تايمز إلى أن تلك المرة الأولى التى تزور فيها ميجان بريطانيا منذ عامين بعد أن تخلت هى وهارى عن أدوارهما الملكية.

ولم يحضر الزوجان الصلاة التذكارية التى أقيمت فى ذكرى وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة، بسبب مخاوف أمنية.

 ويسعى الأمير هارى إلى مراجعة قضائية لقرار وزارة الداخلية بعدم توفير الأمن له أثناء زيارته من الولايات المتحدة، على الرغم من أنه عرض دفع ثمنها بنفسه.

 ويريد الدوق أن يجلب طفليه لزيارة بريطانيا، إلا أنه هو وعائلته غير قادرين على العودة إلى وطنه لأن الأمر خطير للغاية، بسحب ما قال ممثله القانون.

  وقالت التايمز إنه لم يعرف كيف وصل هارى وميجان إلى بريطانيا، وكما إذا كان قد استقلا طائرة خاصة أم طائرة تجارية.


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