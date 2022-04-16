من المتهم؟.. قصة وفاة الفنان أنور إسماعيل

كتب أحمد حسنى

يستعرض "اليوم السابع" في سلسلة " من المتهم"، أبرز القضايا التي لم تصل فيها جهات التحقيق للجاني سواءً كانت هذه القضايا جنائية أول قضايا سرقة.

الحلقة الخامسة عشر

- مقتل الفنان أنور إسماعيل



ولد الفنان "أنور إسماعيل" فى محافظة الشرقية عام 1929، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للتمثيل عام 1959، وبدأ حياته العملية مدرسًا مسرحيًا بوزارة التربية والتعليم، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل بالمسرح القومى.

بدأ إسماعيل حياته الفنية بالعديد من الأدوار الصغيرة، إلى أن ألتقى بالفنانة "نادية الجندى"، التى عرض عليه المشاركة بفيلم "المدبح" لينطلق من بعدها ليشارك الزعيم عادل إمام بفيلم " النمر والانثى" والعديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.

فى 23 أبريل 1989 عثر على جثة "أنور إسماعيل" داخل شقة مفروشة فى حى السيدة زينب بالقاهرة فى ظروف غامضة.

اختلفت الرويات حول طبيعة الوفاة من بينها أن الوفاة كانت جرعة زائدة من مخدر "الهيروين"، وأخرى أن الوفاة جاءت بعد قضاء ليلة ساخنة مع إحدى الفتيات"..

قوات الأمن ورجال النيابة العامة تسلموا تقرير الطب الشرعى بوجود تعفن بالجثة، لوفاتها قبل بضعة أيام من العثور عليها.

التقرير أوضح وجود نسبة من من مخدر "الهيروين" بالجسم، إلا أن بعض المقربين من الفنان رفضوا تلك الرواية وأصروا على وجود شبهة جنائية بالواقعة.

32 عام مرت على وفاة الفنان أنور إسماعيل دون الكشف عن التفاصيل الحقيقة للحادث، ليبقى لغز القضية في طى لكتمان حتى وقتنا هذا.