كل سنة وأقباط مصر بخير.. سعف النخيل ينتشر بالإسكندرية استعدادا لـ"أحد الشعانين"

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول أجواء احتفال الأقباط بأحد الزعف أو أحد " الشعانين" كما يطلق عليه بالكنيسة المصرية، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم القدس، واستقبله أهالي المدينة بأغصان الزيتون وأغصان النخل احتفالا بقدومه إلى المدينة.

وقد انتشر بائعو الزعف بأشكاله الجميلة التي تلائم تلك المناسبة، ويقوم البائعون بتضفير زعف النخل بأشكال جميلة محببة لدى الأقباط مثل أشكال الصليب مزينة بالورود، وأشكال أخرى مثل شكل القلب والصليب والتاج وأغصان القمح.

ويقول جرجس كمال، أحد بائعى الزعف، أنه تعلم تلك المهنة من والدة حيث يتم الاستعداد لها قبل العيد بإسبوع تقريبا ، حيث يتم إقتطاع أغصان النخيل و تضفيرها بالاشكال المختلفة، و قد أعتاد على بيع زعف النخيل منذ 7 سنوات تقريبا .

و يقول نادر ابو كراس ،احد بائعى الزعف ،انه تعلم تضفير النخيل من والدة ، و يقوم بالاستعداد له من أسبوع تقريبا حيث يقوم بشراء زعف النخيل ، ووضع علية البرسيم حتى لا يجف و يقوم بالتضفير بالاشكال المحببه للاقباط ،من القلب و الصليب و التاج و غيرها من الاشكال المحببه ،وهى مهنة لمدة يومين فقط حيث يقوم البائعين بالانتشار بالشوارع بحوار الكنائس و تنتهى بإنتهاء قداس أحد الزعف .

و يقول وليد جرجس انه منذ الصغر تعلم من والدة تضفير النخيل بالاشكال المحببه احتفالا باحد الزعف ، و توارث تلك المهنة عن والده و هى مهنة محببه الية جدا للمشاركة فى فرحة العيد .

أما عماد مينا فيقول أنه منذ الصغر يعمل فى تضفير النخيل مع والده فى الصعيد و هةدى بالنسبة له هواية محببه اكثر منها مهنة ، للمشاركة فى اجواء عيد احد الزعف و فرحة الاطفال بالزعف ، و أنه ابتكر اشكال جديدة محببه مثل الصليب و القلب المزين بمجموعة من الصلبان بالداخل .







































































