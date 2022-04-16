اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن 4 قرى بمركز بنى سويف لصيانة المُغذيات اليوم وغدا

السبت، 16 أبريل 2022 01:00 ص
قطع الكهرباء عن 4 قرى بمركز بنى سويف لصيانة المُغذيات اليوم وغدا قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بنى سويف اليوم السبت والأحد، اعتبارًا من الساعة 8.30  صباحا حتى الساعة 12 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات، حيث تقرر قطع الخدمة غدا السبت 16 أبريل عن قرى "الكوم الأحمر، أبو سليم، رياض باشا، شريف باشا"، ويوم الأحد 17 أبريل عن قرية رياض باشا.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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