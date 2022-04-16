طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وطقس غائم بالبحرين

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم فرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم فرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ومنطقة نجران، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائماً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة احيانا ويتحول إلى غائم جزئيا خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم يتحول إلى شمالية بوجه عام وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع فرصة لهبات قد تصل إلى 30 عقدة احيانا.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من هبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 25 %.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند 07:31 .

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 21:28 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:54 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 26 80 10 دبي 39 27 70 10 الشارقة 39 24 70 10 عجمان 36 28 70 15 أم القيوين 39 24 65 10 رأس الخيمة 39 22 50 10 الفجيرة 41 29 45 10 العين 41 30 35 10 ليوا 40 24 70 15 الرويس 38 23 75 20 السلع 39 25 70 15 دلما 34 25 75 35 طنب الكبرى 30 27 80 35 طنب الصغرى 30 27 80 35 أبو موسى 30 27 80 35 .

الكويت

مائل للحرارة نهارا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

معتدل ليلا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.