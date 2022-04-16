اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 01:31 م
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ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

السبت، 16 أبريل 2022 12:31 م
ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على السلع المدعمة، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددا على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق و محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور  تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
و بالمرور على مركزى الرحمانية والمحمودية تم ضبط مخبز قام بانتاج خبز بلدى  ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وتم غلقه لمدة شهر  و ضبط مخزنين قاما بالتصرف فى 63 شيكاره دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء، كما تم ضبط مخبز قام بتجميع 218 بطاقه تموينيه لتحقيق ربح غير مشروع .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة  التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية .
 
 
 
 
 

 


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