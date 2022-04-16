ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق و محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و بالمرور على مركزى الرحمانية والمحمودية تم ضبط مخبز قام بانتاج خبز بلدى ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وتم غلقه لمدة شهر و ضبط مخزنين قاما بالتصرف فى 63 شيكاره دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء، كما تم ضبط مخبز قام بتجميع 218 بطاقه تموينيه لتحقيق ربح غير مشروع .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية .