حملات مكثفة على المواقف ومحطات تمويل الوقود بالبحيرة.. صور

البحيرة: ناصر جودة

تنفذ كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة على مدار الساعة حملات مستمرة على المواقف وخطوط سير السيارات للوقوف على الالتزام بالتسعيرة الحالية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها .

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية (مديرية التموين - مباحث التموين) لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر الوقود بجميع أنواعه والالتزام بالأسعار الحالية، وعدم تجميع أو منع البيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



جانب من الحملات (5)



جانب من الحملات (6)



جانب من الحملات (7)



جانب من الحملات (8)



جانب من الحملات (9)



جانب من الحملات (10)



جانب من الحملات (11)



جانب من الحملات (12)



جانب من الحملات (13)



جانب من الحملات (14)

في إطار توجيهات محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والإلتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.