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شوادر كلنا واحد توفر أغذية مخفضة الأسعار للمواطنين على مستوى الجمهورية

السبت، 16 أبريل 2022 01:00 ص
شوادر كلنا واحد توفر أغذية مخفضة الأسعار للمواطنين على مستوى الجمهورية مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

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تستكمل وزارة الداخلية اليوم، السبت، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%.

وتواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات.


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اليوم السابع بلس

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