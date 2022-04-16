وأفاد المكتب - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، - بأن جنودا روس قاموا بإطلاق النار على حافلات إجلاء تقل مدنيين في قرية "بوروفا" بمنطقة "إزيوم"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على ملابسات الهجوم.