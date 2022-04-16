كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلن حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين في قصف صاروخي روسي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مكتب المدعى العام الأوكرانى، قد ذكر بالأمس إن سبعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 27 آخرون بنيران روسية على حافلات إجلاء بالقرب من مدينة "خاركيف".