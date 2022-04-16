أعلن حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين في قصف صاروخي روسي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان مكتب المدعى العام الأوكرانى، قد ذكر بالأمس إن سبعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 27 آخرون بنيران روسية على حافلات إجلاء بالقرب من مدينة "خاركيف".
وأفاد المكتب - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، - بأن جنودا روس قاموا بإطلاق النار على حافلات إجلاء تقل مدنيين في قرية "بوروفا" بمنطقة "إزيوم"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على ملابسات الهجوم.
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