بوتين يوقع قانونا يعاقب من يشبه "الاتحاد السوفيتى" بـ "ألمانيا النازية"

كتب محمد عبد العظيم

وقع فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، قانونا يعاقب من يشبه "الاتحاد السوفيتى" بـ "ألمانيا النازية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الروسى بوتين، قد أصدر خلال الأسبوع الماضى، مرسوما بتشكيل لجنة بمجلس الأمن الروسى لضمان سيادة الدولة فى مجال تنمية البنية التحتية المعلوماتية.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.