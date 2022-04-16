اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 10:06 م
أكرم القصاص
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الهند.. مصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء العواصف

السبت، 16 أبريل 2022 09:00 م
الهند.. مصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء العواصف عاصفة رعدية - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام هندية بمصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية الناجمة عن العاصفة التي ضربت شمال شرق البلاد.

وأشارت قناة NDTV إلى أن العواصف والرياح العاتية التي ما زالت تعصف بولاية آسام منذ الخميس الماضي، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص في منطقة ديبروجاره و6 أشخاص في كل من باربيتا وتينسوكيا، وشخص واحد في جولبارا.

وضافت أنه على مدار اليومين الماضيين، اقتلعت العواصف عشرات الأشجار ودمرت أعمدة الكهرباء وألحقت أضرارا بأكثر من 7300 منزل، في مناطق مختلفة من الولاية.

 


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عاصفة رعدية

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باربيتا

ديبروجاره

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