القابضة للمياه: تنفيذ 12 ألف نشاط توعوى فى المحافظات خلال العام 2020-2021

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التوعية بقضايا المياه ورفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، من خلال الممارسات المثلى والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى، مضيفًا أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة، فى ضوء النمو السكانى المتزايد.

وأشار إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة، نفذت ما يقرب من 12 ألف نشاط توعوى مباشر مع المواطنين، ونحو 861 نشاطا من خلال المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، ونحو 74 ألف استقصاء لقياس آراء المواطنين، ليبلغ اجمالى المستفيدين من أنشطة التوعية نحو 12.5 مليون مواطن خلال العام المالى 2020-2021.

وقال إن الشركة أطلقت الحملة القومية "كل نقطة بتفرق" عام 2018، بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال حملات وأنشطة توعوية ميدانية مثل الندوات واللقاءات وطرق الأبواب واستقصاءات الرأى وأنشطة المدارس والجامعات وخطبة صلاة يوم الجمعة بالمساجد، وعظات الأحد بالكنيسة.

وأوضح أن أنشطة الحملة التوعوية امتدت لتشمل كافة منصات التواصل الاجتماعى لاستهداف نشر الوعى لأكبر عدد من مستخدميها، وتم انتاج مواد متخصصة تناسب مختلف الفئات العمرية ونشرها عبر صفحة كل نقطة بتفرق على موقع الفيسبوك

وأضاف أن الشركة أطلقت مسابقة الرسم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عاما، واستلمت عبر موقعها الإلكتروني أكثر من 500 رسمة، وتم اختيار أفضلها فنيا وتقييم 387 رسمة للمتقدمين من جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجنة تحكيم شملت متخصصين من وزارة الثقافة والري والشركة القابضة، وقبول أفضل 50 رسمة لنشرها على صفحة الفيسبوك كل نقطة بتفرق "للاستفتاء" على أفضل خمس رسومات، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى، كما نظمت الشركة فعاليات حملة كل نقطة بتفرق للأطفال فى العديد من النوادى منها النادى الأهلى.

وذكر أن حملة "كل نقطة بتفرق" حرصت على التواجد فى "حى الأسمرات" أحد الأحياء السكنية التى تعكس حرص الدولة على تحسين حياة المواطن المصرى، وتطوير الخدمات، والقضاء على العشوائيات، وتم تنظيم فعالية اليوم العالمى للمياه مع أطفال حى الأسمرات وتنفيذ أنشطة التوعية التى تهدف إلى التعلم واكتساب المعلومات بطريقة مبسطة للأطفال من خلال العاب تفاعلية ومحاكاة.