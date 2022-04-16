"الطابية".. حكاية أشهر قلعة عثمانية فى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عرفت باسم الطابية وهي قلعة أنشأها العثمانيون منذ 220 سنة لحماية قوافل الحجاج المبحرة من وإلى أراضى الحجاز، وأصبحت مع مرور الزمن مكانا أثريا تصل إليه عدة زيارات سياحية.. تعرف على تلك القلعه العثمانية فى المعلومات الآتية:



- شيدت الطابية بالقصير فى عام 1799 ميلادية على يد العثمانيين بهدف حماية مدينة القصير فى تلك التوقيت من قاطعى الطرق، واللصوص، على قوافل الحجاج.



- أطلق على تلك القلعة العثمانية اسم الطابية وتشتهر به حتى الآن، تحتوى تلك القلعة على كمية كبيرة من المدافع على أسوارها وبداخلها لحماية المدينة.



- وصفها رجال الحملة الفرنسية على مصر، بأنها تتحكم فى المدينة بشكل تام، فهى مشيد فوق هضبة مرتفعة من الحجر الجيرى.



- تعد من أشهر آثار مدينة القصير، حيث إنها علامة مميزة بالبحر الأحمر تعرف باسم الطابية.



- تعلوها أربعة أبراج للمراقبة وما زالت متواجدة حتى الآن لرصد قاطعي الطريق واللصوص.



- سمك جدرانها كبير وضخم وشيدت من الحجر الجيرى، وكانت يوجد بها خزان مياه قديم لتجميع مياه الأمطار.

