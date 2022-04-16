اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة 23 أبريل الجارى

السبت، 16 أبريل 2022 04:00 ص
الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة 23 أبريل الجارى كنيسه قصر الدوبارة
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الطائفة الإنجيلية فى مصر بعيد القيامة والذى يأتى يوم السبت الموافق 23 أبريل، وأوضحت الطائفة أنها ستراعى جميع الإجراءات الاحترازية أيضا من ناحية أماكن المصلين والتنبية على ارتداء الكمامات والمعطرات الكحولية، موضحة أن أعداد المسلمين فى القداس يكون أكبر من أعداد المسيحيين ما يدل على عمق الوحدة الوطنية.

 

وفى سياق متصل، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الاثنين 28 فبراير الماضى، الصوم الكبير، ويستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بعيد القيامة المجيد.

 

ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوي على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

 

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، ولا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.


الطائفه الانجيليه

عيد القيامه

الصوم الكبير

الكنيسه الارثوذكسيه

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