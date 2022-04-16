الصحة العالمية: نواجه عجزًا قدره 1.1 مليار دولار ونحتاج للدعم لمواجهة كورونا

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الماضي، شهدنا أقل عدد لوفيات كورونا منذ الأيام الأولى للوباء، يسعدنا أن نرى اتجاهًا هبوطيًا، لكن الوباء لا يزال بعيدًا عن نهايته، مضيفا، إنه لا يزال انتقال العدوى مرتفعًا للغاية، ولا تزال تغطية التطعيم منخفضة جدًا في العديد من البلدان.

وأكد، تلقينا حوالي 30% فقط من إجمالي المتطلبات لتمويل عمل منظمة الصحة العالمية لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة، إننا نواجه عجزًا قدره 1.1 مليار دولار أمريكي، ندعو المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكامل والمرن، حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من لعب دورها العالمي في معالجة الوباء.

وأضاف، يعد سد فجوة المساواة في اللقاحات أفضل طريقة لتعزيز مناعة السكان والعزل ضد الموجات المستقبلية.

وأوضح، أصبح هذا الفيروس مع مرور الوقت أكثر قابلية للانتقال ويظل مميتًا، خاصةً لغير المحصنين، الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية المضادة للفيروسات.

وأكد، إن تخفيف العديد من تدابير الصحة العامة والاجتماعية يسمح باستمرار انتقال العدوى، مع ظهور مخاطر ظهور متغيرات جديدة، حيث لا تزال بعض الدول تشهد ارتفاعات خطيرة في الحالات، مما يضغط على المستشفيات، كما أن قدرتنا على مراقبة الاتجاهات معرضة للخطر حيث انخفض الاختبار بشكل كبير.

اجتمعت هذا الأسبوع لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية بشأن كورونا ووافقت بالإجماع على أن الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة، مضيفا، أقدر نصيحتهم ووافقت على أنه بعيدًا عن الوقت المناسب للتخلي عن حذرنا، فهذه هي اللحظة للعمل بجدية أكبر لإنقاذ الأرواح، وهذا يعني على وجه التحديد الاستثمار حتى يتم توزيع أدوات كورونا بشكل منصف ونقوم في نفس الوقت بتعزيز النظم الصحية على النحو المبين في خطة منظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة الإستراتيجية لعام 2022، والتي سنناقشها اليوم.

وشدد، لا يزال من دواعي القلق الرئيسية أن أعدادًا كبيرة من العاملين الصحيين وغيرهم من المعرضين لخطر كبير لا يزالون غير محصنين، موضحا، اليوم، تم تلقيح 30% فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و 20% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في البلدان منخفضة الدخل.

وتابع، يظل الوصول العادل إلى التطعيم للفئات الأكثر عرضة للخطر أقوى أداة منفردة لدينا لإنقاذ الأرواح، لا يزال السعي لتحصين 70% من السكان في كل بلد ضروريًا للسيطرة على الوباء، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، مؤكدا، يعد سد فجوة المساواة في اللقاحات أفضل طريقة لتعزيز مناعة السكان والعزل ضد الموجات المستقبلية.

وقال، يعد تشخيص المرضى المعرضين للخطر مبكرًا بما يكفي حتى تكون مضادات الفيروسات الجديدة فعالة أمرًا ضروريًا، ويجب أن تكون متاحة للجميع في كل مكان.

وأضاف، في يوم الصحة العالمي الأسبوع الماضي، لفتت الانتباه إلى الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها البشرية، فقد أدت الحرب وأزمة المناخ ووباء كورونا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، موضحا، إن منطقة القرن الأفريقي معرضة بشدة لخطر المجاعة والعديد من الناس يعانون بالفعل من الجوع أو انعدام الأمن الغذائي ويتنقلون بشكل متزايد، مضيفا، إنني قلق للغاية بشأن تأثير ذلك ليس فقط على الصحة ولكن على الأمن القومي والإقليمي بشكل عام، يؤكد السلام قدرتنا على إحراز تقدم تنموي على جميع الجبهات، لكن الصراع يجعل الأمر أكثر صعوبة.

وأوضح، الآن، لعرض اليوم حول خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس كورونا لعام 2022، تحدد الخطة التعديلات الاستراتيجية التي يحتاجها كل بلد للتعامل مع دوافع انتقال كورونا، وتقليل تأثيره، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.

هذه هي الخطة الإستراتيجية الثالثة للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، ونأمل أن تكون الأخيرة.

باستخدام هذه الخطة المحدثة، يمكن للدول الأعضاء مراجعة وتحديث خطط العمل الوطنية الخاصة بفيروس كورونا ، مع دمج الدروس المستفادة منذ بداية الوباء، يجب عليهم أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار سيناريوهات التخطيط الثلاثة التي حددناها، بالإضافة إلى التهديد المحتمل لظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا>

وأكد، لكي تقوم منظمة الصحة العالمية بهذا العمل الحاسم، نحتاج إلى دعمكم، مضيفا، حتى الآن، تلقينا حوالي 30% فقط من إجمالي المتطلبات لتمويل عمل منظمة الصحة العالمية لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة، إننا نواجه عجزًا قدره 1.1 مليار دولار أمريكي، ندعو المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكامل والمرن، حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من لعب دورها العالمي في معالجة الوباء، مضيفا، عملنا ممكن فقط بسبب الدعم والثقة التي تضعونها أنتم، دولنا الأعضاء في المنظمة، ونحن نشكركم على ذلك.