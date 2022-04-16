اليوم السابع
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الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بفتح سطح المسجد الحرام للزوار والقاصدين

السبت، 16 أبريل 2022 02:15 م
الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بفتح سطح المسجد الحرام للزوار والقاصدين
إيمان حنا

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بفتح سطح المسجد الحرام، والاستفادة منه، وذلك نظراً لما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية، وفق بيان لسفارة السعودية.
 
وأكد الرئيس العام حرص القيادة الرشيدة بالتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة.
 
وأشار الشيخ السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

الحرمين

رمضان

المسجد الحرام

اخبار الحرمين

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