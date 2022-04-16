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التعليم: يمكن لطلاب المرحلة الثانوية التدريب على الامتحانات بمنصة نجوى

السبت، 16 أبريل 2022 10:00 ص
التعليم: يمكن لطلاب المرحلة الثانوية التدريب على الامتحانات بمنصة نجوى وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية، التدريب على الامتحانات من خلال مصادر نجوى ليمتد المتوافرة عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصرى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه بمناسبة اقتراب امتحانات نهاية العام يتم تكليف مديرو عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان واضعى الأسئلة للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى جميع المواد مشكلة من 3 أعضاء من المعلمين ذوى الخبرة وموافاة بياناتهم لقسم الإحصاء بالإدارة تمهيدا لتسجيل بياناتهم على التطبيق الجارى إعداده لهذا الغرض بهدف البدء فى تدريبهم على استخدام منصة الامتحانات الجديدة تحت إشراف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أن يكوت أحد الأعضاء مختص بالمواد المترجمة ويراعى فى المرشحين الأتى:
 
ـ لديهم خبرة فى استخدام الحاسب الآلى.
 
ـ تسلموا البريد الإلكترونى الموحد وقاموا بتفعيله حيث تصل إليهم دعوات التدريب من خلال البريد الإلكترونى الموحد المتاح استلامه من خلال الموقع.
 
ـ ترشيح 3 معلمين من كل مدرسة ثانوى عام و2 من كل مدرسة خاصة بالمديريات للتدريب على إدارة المنصة أثناء الامتحانات لتحقيق أقصى استفادة ودعم المنصة بخبراتهم والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة فيها وتسلم أيضا لقسم الإحصاء.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوى العام

لجان واضعى اسئلة الثانوى العام

اخبار مصر

منصة نجوى ليمتد

امتحانات الثانوية العامة

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