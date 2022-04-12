التعليم توجه معلمى المرحلة الثانوية بمساعدة الطلاب على التعلم عبر بنك المعرفة

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مُعلمو المرحلة الثانوية، قائلة: يمكن مساعدة الطلاب في رحلتهم التعليمية من خلال خطط الدروس المتوفرة من منصة نجوى ليمتد على منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



كما وجهت الوزارة طلاب المرحلة الثانوية لاكتشاف المصادر المتاحة من WOLFRAM للمساعدة على المذاكرة الفعالة بشكل جيد، متابعة: يمكن للطالب أن يجدها عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت القرار الوزارى رقم 29 لسنة 2022، والذى على أنه: تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة مرفقا بها التسلسل الدراسى للطالب معتمدا من الإدارة العليمية متى تم استيفاء الأوراق مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة.





