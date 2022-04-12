اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم توجه معلمى المرحلة الثانوية بمساعدة الطلاب على التعلم عبر بنك المعرفة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:00 ص
التعليم توجه معلمى المرحلة الثانوية بمساعدة الطلاب على التعلم عبر بنك المعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مُعلمو المرحلة الثانوية، قائلة: يمكن مساعدة الطلاب في رحلتهم التعليمية من خلال خطط الدروس المتوفرة من منصة نجوى ليمتد على منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


كما وجهت الوزارة طلاب المرحلة الثانوية لاكتشاف المصادر المتاحة من WOLFRAM للمساعدة على المذاكرة الفعالة بشكل جيد، متابعة: يمكن للطالب أن يجدها عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري.


وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت القرار الوزارى رقم 29 لسنة 2022، والذى على أنه: تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة مرفقا بها التسلسل الدراسى للطالب معتمدا من الإدارة العليمية متى تم استيفاء الأوراق مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة.


 


التربية والتعليم

الادارة العامة للامتحانات

القرار الوزارى رقم 29 لسنة 2022

اعتماد شهادات طلاب المدارس الدولية

مصنة ادارة التعلم

منصة نجوى ليمتد

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة