اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 01:57 م
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الإعدام لعامل والسجن 10 سنوات لوالدته بتهمة قتل شاب بسبب ركنة سيارة بالأميرية

السبت، 16 أبريل 2022 01:47 م
الإعدام لعامل والسجن 10 سنوات لوالدته بتهمة قتل شاب بسبب ركنة سيارة بالأميرية سجن - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا بعد تصديق فضيلة المفتى وبالسجن 10 سنوات لوالدته وشقيقه، بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام منزله فى الأميرية. 

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر.

وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.

 

 


جنايات القاهرة

شهيد الاميرية

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