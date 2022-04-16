إخماد حريق مخزن فى الطالبية بدون إصابات

عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات في منطقة الطالبية، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع سعد إمام متفرع من شارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.