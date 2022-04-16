أسعار الذهب فى مصر ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1018 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في السوق المصري ارتفاعا بحوالي 3 جنيهات، وذلك بختام تداولات هذا الأسبوع، إذ يتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وجاء صعود الذهب على خلفية ارتفاع في الطلب على المعدن النفيس في البورصة العالمية في ختام تداولات هذا الأسبوع، وفق جلسات التداول على الذهب أمس الجمعة، وهو آخر جلسة للتداول الأسبوعي على الذهب.





أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 18 سجل 872 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 1018 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1164 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8144 جنيها

للأسبوع الثاني على التوالي تنهي أسعار الذهب تداولاتها على مكاسب واضحة، حيث أدت الأزمة الأوكرانية واتساع الضغوط التضخمية إلى رفع جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري بحسب ما تناقلته وكالات الأنباء، إن المخاطر السياسية من خلال تصعيد الحرب في أوكرانيا تتراكم مرة أخرى، مما دفع جميع الأسعار إلى الأعلى في السلع العامة وهذا بالفعل يخلق بيئة التضخم تلك".

وأضاف أن الذهب في هذه اللحظة يدعمه أساسًا ما سمعناه من الفدرالي الفترة الماضية بالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة".تعتبر السبائك التي لا تدر عائدًا مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين والتحوط ضد التضخم.