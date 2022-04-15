أسعار الذهب اليوم الجمعة ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1015 جنيها

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات، ليصل سعر الجرام من عيار 21 - وهو الأكثر رواجًا في مصر- عند مستويات 1015 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع أسعار الأونصة في البورصة العالمية، جاء ذلك بعدما سجلت أسعار الذهب في مصر أمس خلال فتح التداول على الذهب مستويات تجاوزت 1010 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب عيار 18 سجل 870 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1015 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1160 جنيهًا.

الجنيه الذهب 8120 جنيهًا.

تشهد أسعار الذهب في مصر من عيار 21 ارتفاع بحوالي 5 جنيهات ليسجل الذهب مستوى 1015 جنيها للجرام، وهذه الأسعار غير مضاف عليها القيمة المضافة أو ما يسمى مصنعيات المشغولات الذهبية المحددة في مصر



أسعار الذهب عيار 18 في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجل مستويات 870 جنيها للجرام في تعاملات صباح اليوم في ظل ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات الماضية متأثرة بتراجع سعر الدولار في البلاد



أسعار الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر بلغ سعره 1160 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ويضاف على السبائك الذهب رسوم تصل إلى 30 جنيها للجرام في كل سبيكة حسب الوزن وعند بيع السبائك في مصر نجد المستهلك يسترد 50% من رسوم مصنعيات السبائك.



أسعار الذهب في البورصة العالمية

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجيل سعر 1960 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع استمرار سعر الذهب في الصعود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا واستمرار التوترات التجارية وتضرر حركة التجارة العالمية.