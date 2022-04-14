أسعار الذهب اليوم الخميس تتراجع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1010جنيهات

كتب – إسلام سعيد

تراجعت سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات وسجلت أسعار الذهب في مصر أمس خلال فتح التداول على الذهب مستويات تجاوزت 1020 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، ولكن بدأ السوق تداول الذهب اليوم في مصر عند مستويات 1010 جنيها للجرام وذلك مع تراجع سعر الدولار الأمريكي مما يؤثر على أسعار الذهب في السوق المصري

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب عيار 18 سجل 866 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1010 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1158 جنيها.

الجنيه الذهب 8080 جنيها .

أسعار الذهب عيار 21 في سوق الصاغة

تشهد أسعار الذهب في مصر من عيار 21 تراجع بحوالي 10 جنيهات ليسجل الذهب مستوى 1010 جنيها للجرام، وهذه الأسعار غير مضاف عليها القيمة المضافة أو ما يسمى مصنعيات المشغولات الذهبية المحددة في مصر.

أسعار الذهب عيار 18 في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجل مستويات 866 جنيها للجرام في تعاملات صباح اليوم في ظل هبوط سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات الماضية متأثرة بتراجع سعر الدولار في البلاد.

أسعار الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر بلغ سعره 1158 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ويضاف على السبائك الذهب رسوم تصل إلى 30 جنيها للجرام في كل سبيكة حسب الوزن وعند بيع السبائك في مصر نجد المستهلك يسترد 50% من رسوم مصنعيات السبائك.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجيل سعر 1058 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع استمرار سعر الذهب في الصعود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا واستمرار التوترات التجارية وتضرر حركة التجارة العالمية.