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أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 16 أبريل 2022

السبت، 16 أبريل 2022 01:41 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 16 أبريل 2022 اسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 16 أبريل 2022 في السوق المصري بحوالي 3 جنيهات، وذلك بختام تداولات هذا الأسبوع، إذ يتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وجاء صعود الذهب على خلفية ارتفاع في الطلب على المعدن النفيس في البورصة العالمية في ختام تداولات هذا الأسبوع، وفق جلسات التداول على الذهب أمس الجمعة، وهو آخر جلسة للتداول الأسبوعي على الذهب.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم:
 

عيار 18 سجل 872 جنيها للجرام

 

عيار 21 سجل 1018 جنيها للجرام

 

عيار 24 سجل 1164 جنيها للجرام

 

الجنيه الذهب 8144 جنيها

 

 أسعار الذهب
 

للأسبوع الثاني على التوالي تنهي أسعار الذهب تداولاتها على مكاسب واضحة، حيث أدت الأزمة الأوكرانية واتساع الضغوط التضخمية إلى رفع جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

 

قال ستيفن إينيس محلل الأسواق، إن المخاطر السياسية من خلال تصعيد الحرب في أوكرانيا تتراكم مرة أخرى، مما دفع جميع الأسعار إلى الأعلى في السلع العامة وهذا بالفعل يخلق بيئة التضخم تلك".

 

وأضاف أن الذهب في هذه اللحظة يدعمه أساسًا ما سمعناه من الفدرالي الفترة الماضية بالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة".تعتبر السبائك التي لا تدر عائدًا مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين والتحوط ضد التضخم.

 

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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