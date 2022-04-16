أبشع طرق التعذيب.. وضع الشخص داخل هيكل "ثور" وإشعال النار أسفله.. اعرف الحكاية

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة طريقة الثور، وتم تصميم تلك الطريقة من طرق التعذيب في اليونان القديمة حيث يتم تصميم ثور مجوف من النحاس مع عمل فتحة جانبية في الثور يتم ادخال من خلالها الشخص المعذب ويتم وضع النار تحت ذلك الثور حتى تبدأ الضحية في الصراخ من ألم الحرارة وهو يموت ببطء.