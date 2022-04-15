5 بذور صحية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الطرق لاستعادة صحة الشعر، واحدة من أكثر الطرق فاعلية هي البذور، هناك الكثير من بذور الشعر لتجديد شباب الشعر وتعزيز نموه ومنع تساقطه، فى هذا التقرير نتعرف على أهم البذور الصحية لنمو الشعر، بحسب موقع "health".

فوائد البذور لنمو الشعر



ما تأكله يؤثر على صحتك العامة بشكل كبير ويشمل أيضًا صحة الشعر، إذا كان شعرك لا يحصل على العناصر الغذائية الكافية، فإنه يصبح جافًا ومجعدًا ويسقط من البصيلات.

تحتوي البذور على حمض الأوليك ، والبروتين ، والحديد ، والبيوتين ، والكالسيوم ، والفيتامينات A و E ، والزنك ، وما إلى ذلك، وهذا هو السبب في أنها الجرعة السحرية لنمو شعرك.

فيما يلي قائمة بالبذور الشائعة التي تعزز نمو الشعر الصحي



1. بذور السمسم



يتطلب النمو الجيد للشعر التغذية الصحيحة ومن المعروف أن بذور السمسم توفر الغذاء، بذور السمسم الأبيض والأسود مليئة بالمعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية التي تمنح الشعر لمعانًا وقوة، ويمكنك أيضًا استخدامها في الخضراوات اليومية وملعقة واحدة يوميًا تكفي.

2. بذور عباد الشمس



مغذية للغاية وتساعد في محاربة الجذور الحرة التي تحمي الشعر من الأضرار البيئية، كما أنها تحتوي على الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز نمو الشعر يمكنك استخدامها في خلطة أو مجرد وجبة خفيفة أو استخدامها في وجبة الإفطار الخاصة بك من الشوفان والزبادي والشوربات والعصائر والخضراوات والسلطات.

3. بذور الحلبة



اكتسبت بذور الحلبة شهرة بالفعل لقدرتها على تقليل تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر تعتبر بذور الحلبة غذاءً جيدًا لنمو الشعر كما تحافظ على قشرة الرأس.

تستخدم بالفعل بكثرة في الطبخ الهندي لأنها تحتوي على البروتين والنياسين والأحماض الأمينية والبوتاسيوم التي تساعد في صحة الشعر يمكنك أيضًا تناولها نيئة أو منقوعة.

4. بذور اليقطين أو اللب الأبيض



تمتلئ بذور اليقطين بالزنك والسيلينيوم والنحاس وفيتامين A و B و C التي تساعد في تقليل ترقق الشعر وإضافة لمعان إلى خصلاتك طعمها أفضل عند تحميصها ويمكنك إضافتها إلى العصائر، ودقيق الشوفان ، وألواح الجرانولا ، ومزيج الفطائر، وحتى صنع زبدة بذور اليقطين.

5. بذور الكتان



تقلل بذور الكتان من تساقط الشعر وتعزز نمو الشعر كما أنها تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم والكوليسترول، وهى مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور وغيرها التي تفيد بصيلات الشعر.

يمكن تناولها كوجبة خفيفة محمصة، أو يمكنك استخدام مسحوقها في الدقيق لصنع خبز أو يمكنك رشها في وجبتك اليومية.