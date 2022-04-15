وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية السعودية، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفق" سبق".