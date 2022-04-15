وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية السعودية، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفق" سبق".
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
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