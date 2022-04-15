نصائح للتخلص من عدم التركيز خلال شهر رمضان

فاطمة ياسر

يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص بعدم التركيز خلال ساعات الصيام، وهذا الأمر يتسبب فى عدم القدرة على القيام بأى نشاط خلال الصيام، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" العديد من النصائح الصحية التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة الإصابة بقلة التركيز، ولكن في بداية الأمر يجب التعرف علي السبب المؤدية للإصابة بذلك، ومنها:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- انخفاض سكر الدم بشكل مفاجئ.

- قلة النوم والإجهاد.

- عدم تناول وجبة السحور.

- الإصابة بجفاف في الجسم.

ولزيادة التركيز في الصيام، عليك اتباع هذه النصائح المهمة والمفيدة، ومنها:

- احرص بشكل يومي علي تناول وجبة السحور، لأنها تساهم في إمداد الجسم بالطاقة، وتنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية كصعوبة التركيز، وعليك تناولها عن طريق الإكثار من الألياف، والخضروات والفواكه.

- رطب جسمك عن طريق تناول كميات وفيرة من الماء، في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وذلك لتجنب الإصابة بالجفاف، وتحسين الدورة الدموية بالجسم، وأيضا أحرص علي تناول الفواكه الغنية بالألياف.

- النوم الجيد يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها لتقليل فرص الإصابة بأى مشاكل صحية مرتبطة بالصيام، لذا عليك أخذ قسط كافٍ من النوم.