محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحة نخاع بالقاهرة.. صور

قنا - صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الطفلة أروى محمد عبد الفتاح محمد البالغة من العمر 8 سنوات بمنزلها بمنطقة المعنى بمدينة قنا، وذلك عقب عودتها من القاهرة لإجراء جراحة مسمار نخاع على خلفية إصابتها بمرض العظام الزجاجي، وقدم لها فانوس رمضان، رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا.

وقال محافظ قنا، إنه فور تلقيه تقريرا عن حالة الطفلة تم التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ونقلها على الفور إلى مستشفى أبو الريش للأطفال بالقاهرة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء جراحة مسمار نخاع لها.



محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحة نخاع محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحة نخاع



محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحة نخاع محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحة نخاع

محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحة نخاع

محافظ قنا يزور طفلة بمنزلها عقب عودتها من جراحة نخاع