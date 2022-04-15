محافظ قنا يتابع أعمال كورنيش مدينة نقادة الجديد بتكلفة 10 ملايين جنيه.. صور

قنا - صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على هامش جولته التفقدية لمركز نقادة، سير العمل بمشروع كورنيش مدينة نقادة الجديد ضمن المشروعات التى يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى أعمال الرصف والتجميل بشارع جمال عبد الناصر، رافقه المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا وياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن المرحلة الأولى من الكورنيش بطول 200 متر بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وتشمل الأعمال الخرسانية والتدبيش وإنشاء ممشي، مؤكدا أنه سيجرى دهان واجهات المبانى المطلة على الكورنيش ومراعاة التنسيق التام فى جميع الأعمال، سواء التشجير أو الإنشاءات وفق تصميم فنى ومعمارى يحوى مكونات جمالية وترفيهية، تتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل.

وأضاف الداودى، أن هذا المشروع يأتى فى إطار سعى المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل بمدينة نقادة وتوفير متنفس حضارى ومقاصد ومزارات ترفيهية جديدة لأهالى المدينة للتنزه به فى الأعياد والمناسبات.

كما تفقد الداودى شارع جمال عبد الناصر بعد الانتهاء من أعمال الرصف وازدواج الطريق وإنشاء جزيرة بمنتصف الشارع لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تركيب بلدورات الرصيف وشمعدانات إضاءة وأعمدة إنارة لإضفاء المظهر الجمالي.















