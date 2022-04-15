محافظ قنا يفاجئ الأسواق لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بنقادة

صابر سعيد

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من الأسواق ومعرض أهلا رمضان ومجمع الشوادر وعدد من السلاسل التجارية ومحلات البقوليات بمركز نقادة، وذلك لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، رافقه المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب، وياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا، معرض أهلا رمضان وعددا من المحال التجارية ومجمع الشوادر للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضراوات والفاكهة وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

واستمع محافظ قنا لعدد من المواطنين حول آرائهم في التخفيضات التي وفرها معرض أهلا رمضان خلال فترة عمله ومعرفة أسعار السلع المعروضة ومدى التزام العارضين بشروط المعرض، موجها بتكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة كافة صور الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك ومحاربة التلاعب بالأسعار ومحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار.