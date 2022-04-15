محافظ أسيوط: افتتاح وتفقد مشروعات بـ128 مليون جنيه فى العيد القومى

أسيوط فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التعليمية والصحية بحى شرق وغرب مدينة أسيوط بتكلفة 127 مليونا و925 ألف جنيه ضمن برنامج الافتتاحات بمناسبة العيد القومى للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام، والذى يمثل ذكرى ثورة أهالى قرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م، وفى إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات فى الصعيد.

وقال محافظ أسيوط، إنه سيتم افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الحيوية التى تخدم المواطن ضمن الخطة الشاملة للنهوض بالمحافظة منها مشروعات تعليمية حيث سيتم افتتاح مدرسة التجاريين الرسمية للغات بمنطقة المعلمين والتى تم انشائها على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا بتكلفة تبلغ 13 مليونا و884 ألف جنيه، فضلًا عن افتتاح مدرسة اللواء نبيل العزبى بحى غرب بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه بالإضافة إلى تفقد الأعمال النهائية لإنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات والتى يجرى انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا بتكلفة تبلغ 14 مليونا و567 ألف جنيه.

وأضاف اللواء عصام سعد، أن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة فى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حيث سيتم افتتاح مستشفى الرمد بعد التطوير بتكلفة 15 مليون جنيه ومركز التدريب بشارع الجمهورية بتكلفة 11 مليون جنيه وافتتاح إدارة الصيادلة بالإضافة إلى تفقد مبنى الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر الجارى إنشاؤه بتكلفة تبلغ 64 مليون جنيه وتفقد أعمال رفع الكفاءة التى تمت بمبنى المعهد الفنى الصحى بشارع الثورة والأعمال الجارية لإنشاء المركز الطبى الحضرى بمنطقة الحمراء بتكلفة تبلغ 4 ملايين و474 ألف جنيه بحى شرق، بالإضافة إلى افتتاح عيادات تنظيم الأسرة والتصلب الموحد والسكتة الدماغية ومركز السموم بمستشفى الإيمان العام بحى غرب.

على جانب آخر، استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التى يعانى منها المواطن الأسيوطى، حيث التقى كل من النائب محمد حمدى دسوقى والنائب يونس الجاحر والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب الحسينى جلال والنائب حمادة زهير الفولى والنائب حسام حلمى ماضى أعضاء مجلس النواب والنائب حمادة قرشى والنائب مصطفى كحيلى أعضاء مجلس الشيوخ بحضور المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون البرلمان بالمحافظة.

استمع محافظ أسيوط لطلبات النواب والمشكلات والموضوعات الخاصة بدوائرهم وأجاب عن كل المشكلات التى طرحوها مؤكداً على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لصالح المواطن معلنًا تقديم كامل الدعم لأى أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - الجهود والاجراءات التى اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الزارعة والتموين للاستعداد النهائى لحصاد وتوريد محصول القمح لموسم 2022 الذى يبدأ فى 15 أبريل وحتى 30 أغسطس 2022 مؤكدا تجهيز 30 صومعة وشونة اسمنتية وهنجر ومركز تجميع لاستقبال الاقماح من الموردين والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لإزالة كافة العقبات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التيسير على المزارعين خلال عملية التوريد مطالبًا النواب بتوعية المزارعين فى دوائرهم بأهمية توريد محصول القمح لأنه واجب وطنى لتأمين احتياجات السوق المحلى فى ظل المزايا والحوافز التى قدمتها الدولة لهم.

كما أكد اللواء عصام سعد حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تنظيم عدد من الشوادر والمعارض بمختلف مراكز وقرى المحافظة مشيراً الى المشاركة المجتمعية لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى هذا الشأن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لافتًا إلى تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع احتكار وتخزين السلع والتصدى بقوة لغلاء الأسعار بدون مبرر.

يذكر أن محافظ أسيوط يلتقى بشكل دورى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث مطالبهم واستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة فضلا عن استعراض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرى كما يبحث المشاكل التى يعانى منها أبناء المحافظة فى حضور التنفيذيين والمعنيين للتوجيه بحلها.











