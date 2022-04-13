محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

أسيوط – فريق المحافظات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والوقوف على آخر تطورات العمل ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، فضلاً عن مناقشة المعوقات وأى ملاحظات حتى تلافيها على الفور ووضع حلول عاجلة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عمر سيف النصر مدير عام الرى بأسيوط والمهندس عبدالناصر معروف رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط، والمهندس محمد عادل مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد، والدكتورة إيمان على مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأحمد شوقى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وهو ما يظهر جلياً فى تنفيذه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، لافتاً إلى متابعته الدورية لتنفيذ تلك المشروعات بالقرى والنجوع والمراكز من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات مع مسئولى القطاعات المختلفة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المقررة تنفيذاً لتعليمات تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاعات الخدمية المختلفة كالصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والأبنية التعليمية والتضامن الاجتماعى "مراكز تنمية الأسرة" والكهرباء والرى والمجمعات السكنية والشباب والرياضة والتى تصل تكلفتها 24 مليار جنيه، موضحاً إنه جارى إنشاء مشروعات فى قطاع الإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 104 ملايين جنيه، والصحة 120 وحدة صحية بتكلفة مليارا و615 مليون جنيه فضلاً عن التضامن الاجتماعى 32 مشروعا بتكلفة 151 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى 131 مشروعا بتكلفة 12 مليارا و860 مليون جنيه، ومياه الشرب 236 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، ومجمعات الخدمية 35 مشروعا بتكلفة 349 مليون جنيه، والشباب والرياضة 85 مشروعا بـ362 مليون جنيه والمجمعات الزراعية بـ35 مشروعا و185 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173مشروعا بتكلفة تصل إلى 253 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء بـ35 مشروعا بتكلفة تصل إلى 3 مليارات و921 مليون جنيه فضلاً عن بإنشاء 88 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بواقع 1227 فصلا دراسيا بتكلفة تصل إلى 430 مليون جنيه و103 مشروعات بقطاع الرى بتكلفة تصل إلى مليار و352 مليون جنيه.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.