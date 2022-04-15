اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 03:30 ص
أكرم القصاص
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فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:00 ص
فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية مظاهرات فى فرنسا - أرشيفية
وكالات

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اشتبك العشرات من طلاب جامعة السوربون مع رجال الأمن، اليوم الخميس، خلال تظاهرات رافضة لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وردد الطلاب المحتجون أمام كلية العلوم السياسية بجامعة السوربون شعارات قالوا فيها "لا للوبان، ولا لماكرون"، و"الثورة واجب"، و"السوربون صارت محتلة".


فرنسا

انتخابات فرنسا

ماكرون

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السوربون

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