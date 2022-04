فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية

اشتبك العشرات من طلاب جامعة السوربون مع رجال الأمن، اليوم الخميس، خلال تظاهرات رافضة لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وردد الطلاب المحتجون أمام كلية العلوم السياسية بجامعة السوربون شعارات قالوا فيها "لا للوبان، ولا لماكرون"، و"الثورة واجب"، و"السوربون صارت محتلة".

#France #Paris tension at the #Sorbonne university between students and police pic.twitter.com/AR6xX0Oxj3