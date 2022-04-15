حريق يلتهم محتويات شقة بسبب ماس كهربائي بطنطا

شهدت منطقة سيجر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس ببرج سكني، بسبب ماس كهربائي انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران التي التهمت محتويات الشقة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة سيجر.

انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس ، وتم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.