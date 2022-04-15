جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب فى شبرا

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة من جهودهم للقبض على عاطل وراء قتل شاب بمنطقة شبرا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من إحدى المستشفيات بمقتل شاب إثر إصابته بطعنه بسلاح أبيض فى جسده بمنطقة شبرا.

على الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من خلال الفحص مقتل "أ.م.ه" 31 سنة، بعد إصابته بطعن سكين نافذ في منطقة البطن، حيث تعدى عليه عاطل بعد الدخول فى مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.