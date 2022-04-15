تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد أمراض القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت 15 مارس الماضي، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة



وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام إبراهيم مدير المديرية، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 90 ألف و78 رأس، والتي شملت تحصين 79ألف و923 رأس من الأبقار و 8 آلاف و947 من الجاموس ، و1208 من الأغنام والماعز وذلك فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.



من جهته أشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية ،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





