وذكرت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي أبدى أيضا استعداده لزيارة كييف شخصيا.



وفي السياق، رجح مسئول أمريكي، أن يرسل الرئيس بايدن وفدا رسميا رفيع المستوى لكييف لإظهار مدى تصميم واشنطن التزامها بمساعدة أوكرانيا في وجه الغزو الروسي.

وذكر المسؤول - في تصريح للقناة - أن اختيار المبعوث يتوقف على طبيعة المهمة، مشيرا إلى أن متابعة الجهود الدبلوماسية وصفقات الأسلحة تستوجب إرسال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أما تنسيق المساعدات العسكرية وسيرها يتطلب إرسال وزير الدفاع لويد أوستن.



جدير بالذكر أن الرئيس بايدن أعلن، الأربعاء الماضي، حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.



وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن تطلع لتزويد أوكرانيا بأسلحة تمكنها من تعزيز قدراتها العسكرية مع تصاعد الأحداث في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.