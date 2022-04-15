انتشال جثمان غريق من ترعة الإسماعيلية فى التل الكبير

الإسماعيلية – السيد فلاح

نجح رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية في محافظة الإسماعيلية، في انتشال جثمان شاب، 17 عامًا، مقيم بعزبة الحمادة شارع مضيفة أمين عمر بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية، تعرض للغرق في ترعة الإسماعيلية، بالقرب من كوبرى مركز ومدينة التل الكبير.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب قرب كوبري مركز ومدينة التل الكبير، وعلى الفور انتقل المقدم محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز التل الكبير، وأحمد العايدي، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى، وتم الوصول إلى جثان المتوفى بعد البحث المستمر على الجثمان في ترعة الإسماعيلية.

وتحفظت الشرطة على جثمان الشاب الذى لقى مصرعه غرقًا في الترعة، في ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.