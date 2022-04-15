أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن منظومة "إس -400" الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي -8" هاجمت يوم أمس قرية كليموفو في منطقة بريانسك الروسية.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية، نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية:" أسقط نظام صواريخ إس-400، المضاد للطائرات، مقاتلة أوكرانية من طراز"مي -8 "في قرية جورودنيا بمنطقة تشيرنيهيف أثناء عودتها إلى القاعدة الجوية بعد أن هاجمت يوم أمس سكان منطقة قرية كليموفو في منطقة بريانسك".
وأضاف كوناشينكوف:" أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو خلال الليل سبعة أهداف للعدو من بينها: في منطقة ياسينوفي، بإقليم دونيتسك، وتم تدمير قاذفة صواريخ" توتشكا أو "ونقطة انتشار مؤقتة لتشكيل قومي أوكراني، بما في ذلك ما يصل إلى 20 عربة مدرعة ".
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