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البنتاجون: لم نرصد محاولات من قبل روسيا لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:00 ص
البنتاجون: لم نرصد محاولات من قبل روسيا لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا البنتاجون - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة لم ترصد أى محاولات من قبل روسيا لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيري خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "الرحلات إلى نقاط التمركز في المنطقة لا تزال مستمرة. ويستمر نقل تلك المواد على الأرض في أوكرانيا".

وأضاف: "كل يوم تصل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية، والأسلحة والمعدات. كما قلنا سابقا سنواصل القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبالأحجام الممكنة".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من أن موسكو "قد تتحدى" توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن أن أي شحنات تتضمن الأسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا بالنسبة لروسيا.


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