الانتهاء من تنفيذ محطات مياه الشرب بإسنا ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة

كتب أحمد حسن

مركز إسنا. أعلن المهندس محمد كمال يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الانتهاء من أعمال إنشاء محطات وروافع مياه الشرب لمشروعات المرحلة الأولى حياة كريمة

وقال "يحيي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من أعمال المحطات الثلاثة المقرر تنفيذها بمركز إسنا بنسبة 100%، وهى محطة مياه إسنا السطحية، الغريرة النقالى، الترعة النقالى، باجمالى طاقات بنحو 25 ألف متر مكعب يوم للمحطات الثلاثة.

وأشار إلى أن محطة إسنا السطحية تبلغ طاقتها التصميمية 21600 متر مكعب /يوم، وتخدم ما يقرب من 35 ألف نسمة، من سكان قري ( النمسا -القرايا- توماس 1- توماس 2 - الواسطى)، بينما تبلغ طاقة محطة الغريرة النقالى 1800 متر مكعب يوم، تخدم نحو 15 ألف نسمة من قرى (الغريرة- نجع سطيح)، وتبلغ طاقة محطة الترعة النقالى 1800 متر مكعب /يوم، تخدم أكثر من 33 ألف نسمة بقرى ( ترعة ناصر -جزيرةراجح - كومير - حواجر العضايمة).

وأكد أن الشركة أخذت على عاتقها تنفيذ توجيهات وزارة الاسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بنهو المشروعات فى التوقيتات المحددة، ووضع مشروعات المبادرة كأولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.