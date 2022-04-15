الاتحاد الأوروبى يندد بطرد روسيا "غير المبرر" لدبلوماسييه

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا "غير المبرر" لدبلوماسييه.

وكانت الخارجية الروسية، قد اعلنت اليوم الجمعة أنها قررت إعلان 18 موظفا في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها في أراضيها، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية.

فيما أعلنت مقدونيا الشمالية، اليوم الجمعة، عن أن ستة دبلوماسيين روس آخرين غير مرغوب فيهم.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبى.

على صعيد متصل، قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ فى البرلمان الروسى" لحماية سيادة الدولة فى روسيا، أندريه كليموف، إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى قريبا.