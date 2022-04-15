اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يندد بطرد روسيا "غير المبرر" لدبلوماسييه

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:46 م
الاتحاد الأوروبى يندد بطرد روسيا "غير المبرر" لدبلوماسييه الاتحاد الأوروبى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا "غير المبرر" لدبلوماسييه.

وكانت الخارجية الروسية، قد اعلنت اليوم الجمعة أنها قررت إعلان 18 موظفا في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها في أراضيها، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية.

فيما أعلنت مقدونيا الشمالية، اليوم الجمعة، عن أن ستة دبلوماسيين روس آخرين غير مرغوب فيهم.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبى.

على صعيد متصل، قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ فى البرلمان الروسى" لحماية سيادة الدولة فى روسيا، أندريه كليموف، إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى قريبا.


الاتحاد الاوروبي

روسيا

اخبار روسيا

اوكرانيا

اخر اخبار اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

روسيا واوكرانيا

الخارجية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة