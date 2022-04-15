اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 06:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن طرد 18 موظفا ببعثة الاتحاد الأوروبى من أراضيها

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:31 م
روسيا تعلن طرد 18 موظفا ببعثة الاتحاد الأوروبى من أراضيها وزير الخارجية الروسى لافروف
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها قررت إعلان 18 موظفا في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها في أراضيها، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية.

 

وكانت قد أعلنت مقدونيا الشمالية، اليوم الجمعة، عن أن ستة دبلوماسيين روس آخرين غير مرغوب فيهم.

 
وحذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبى.

 

على صعيد متصل، قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ فى البرلمان الروسى" لحماية سيادة الدولة فى روسيا، أندريه كليموف، إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى قريبا.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة