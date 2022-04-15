اعرف جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع حسب النبى بطريق "منوف /سرس الليان"، فضلا عن متابعة أعمال رفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء بلاعات الأمطار بطريق البطحة القبلية تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف، وكذا تركيب البلدورات بقرية سيروهيت وذلك بعد إنتهاء أعمال الرصف والتطوير بالطريق.

في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية و الميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما تابع رئيس المدينة أعمال تسوية وتمهيد أسفل محور" شبين الكوم/ طملاى بكوبرى مصرف الامبابى"، وطريق منوف/ شبرا باص بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بطريق "منوف / الشهداء"، من فرد طبقة السن وأعمال كهربائية وإحلال وتجديد خطوط المياه بالطريق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، كما أن العمل جارى على قدم وساق في أعمال التطوير بنفق السكة الحديد بشارع بورسعيد القبلى تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث جارى أعمال الصبة الخرسانية لبيارات التسريب ورصف الأرضية ببلاط البازلت لمنع تجميع مياة الأمطار والتخلص منها أولا بأول خلال موسم الشتاء.

وكذا متابعة أخر مستجدات أعمال تطوير سوق منوف العمومي "تجزئة ، جملة"، المقام علي مساحة أكثر من 1500 م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية ، حيث تم تطوير الباكيات القديمة بسوق التجزئة ورفع كفاءتها لتصبح محلات جديدة بإجمالي 42 محل ، كما تم إنشاء 29 باكية جديدة للباعة الجائلين بالإضافة إلى دورة مياه و 2 مكتب إداري لخدمة وإدارة السوق ، وفيما يخص المتابعة الدورية لأعمال الصيانة لشبكات الإنارة بنطاق المركز، ، فقد تم متابعة أعمال تركيب أعمدة الإنارة بطريق "منوف / شبرا باص"، بداية من مدينة منوف وحتى قرية منشأة سلطان وذلك لتحسين الرؤية البصرية بالطريق وتجنب وقوع الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين .

وفى قويسنا ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال تسوية طبقة السن بشارع محمد فريد تنفيذ مديرية الطرق وذلك للبدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بالشارع تمهيداً لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، كما تابع أعمال منظومة النظافة بقرية كفر أبو الحسن بنطاق الوحدة المحلية بابنهس للتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة ونواتج التطهير بطريق ترعة الخضرات وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية .

كما أفادت رئيس الوحدة المحلية بتلا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بشبكة الصرف بنفق السكة الحديد بشارع الحرية بطول 250 متر وبتكلفة 360 ألف جنيه تنفيذ شركة مياه الشرب ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الحفر وصب الأرضية وتركيب شبكة الصرف و بلاط البازلت بالنفق وتركيب كشافات إنارة بالنفق لإضفاء مظهر جمالى و حضاري للمدينة .

فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم البدء في وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق الموازي لشارع الجامعة بداية من مدرسة خالد بن الوليد وحتى مبنى وحدة مرور أشمون بطول 1300م تنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمنوفية ، مشيرا إلى أن مدينة أشمون شهدت طفرة كبيرة في قطاع مشروعات البنية التحتية باعتباره قطاع حيوي وهام وأحد محاور التنمية المستدامة .

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه تم إجراء معاينة ميدانية للمواقع المقترحة لإنشاء عدد من الأسواق والمواقف النموذجية ووحدات اطفاء بنطاق دنشواى و زاوية البقلى ودناصور، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصرى ، حيث من المقرر إنشاء 7 أسواق نموذجية 2 موقف سيارات نموذجى 3 وحدات إطفاء، فيما تابع رئيس المدينة أعمال منظومة النظافة بنطاق الوحدات المحلية بزاوية الناعورة و زاوية البقلى و دراجيل وكفر عشما ودنشواى للتخلص من كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .



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جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (1)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (2)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (3)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (4)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (5)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (6)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (7)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (8)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (9)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (10)



جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير (11)