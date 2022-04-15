استمرار عمليات البحث عن المفقودين جراء الفيضانات فى جنوب إفريقيا

وكالات الأنباء

تستمر اليوم الجمعة، عمليات البحث عن العديد من المفقودين جراء الفيضانات غير المسبوقة التى ضربت الساحل الشرقى لجنوب إفريقيا، فيما أودت الكارثة بحياة نحو 400 شخص وتضرر بها أكثر من 41 ألفا، حسبما نقلت موقع "فرانس 24".

وصرح سيفو هلوموكا الرئيس الإقليمى لوزارة إدارة الكوارث اليوم الجمعة في بيان: "للأسف، يستمر عدد القتلى في الارتفاع وقد وصل إلى 395"، فيما وسع رجال الإنقاذ البحث عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الكارثة.

وانطلق فريق خاص من الشرطة مدعوما بطائرات هليكوبتر لإجراء عمليات بحث في وادٍ في ضاحية دوربان حيث فُقد أثر 12 شخصا.

وتسببت الامطار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جرف جسور وطرق وعزل جزء كبير من المنطقة. وتضررت أكثر من 250 مدرسة ودمرت آلاف المنازل. وتخشى السلطات التي تحدثت عن كارثة "غير مسبوقة" خسائر تقدر بمئات ملايين اليورو.