اليوم السابع
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اتفرج على جمال الطبيعة بشاطئ رأس البر.. أجواء مشمسة ودرجات حرارة معتدلة.. لايف

الجمعة، 15 أبريل 2022 03:34 م
اتفرج على جمال الطبيعة بشاطئ رأس البر.. أجواء مشمسة ودرجات حرارة معتدلة.. لايف شاطئ رأس البر
دمياط - معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع"،  بثا مباشرا من شاطئ رأس البر، حيث تشهد محافظة دمياط أجواء مشمسة ودرجات حرارة معتدلة، يشهد شاطئ بلاج رأس البر بدمياط تواجد عدد من المواطنين من محبى ورواد الشاطئ للأستمتاع بجمال الطبيعة، خاصة مع شروق الشمس واعتدال درجات الحرارة، وسجلت درجة الحرارة اعتدالا ملحوظا، وسجلت درجات الحرارة 22 درجة نهارا.



ويفضل عدد من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة قضاء يوم العطلة الأسبوعية فى أيام شهر رمضان الكريم على الشاطئ للاستمتاع بجمال الطبيعة والإفطار على البلاج.


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راس البر

بلاج راس البر

اخبار المحافظات

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