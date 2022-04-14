BBC: باحثون يحذرون من تفشى كبير محتمل لفيروس زيكا وظهور متغيرات جديدة

كتبت رباب فتحى

حذر باحثون من أن تفشيا جديدا لفيروس زيكا محتمل جدا، وقالوا إن طفرة واحدة للفيروس تكفي للتسبب في حدوث مثل هذا التفشي الهائل، وفقا لـ"بى بى سى".

وكان المرض قد تسبب في حالة طوارئ طبية عالمية عام 2016، وولادة آلاف الأطفال مصابي الرأس بعد إصابة أمهاتهم بعدوى الفيروس أثناء الحمل.

ويقول علماء أمريكيون إن العالم يجب أن يكون على علم بالمتحورات الجديدة.

وتشير التجارب المعملية، التي نشرت مجلة "سيل ريبورتس" العلمية وصفا لها، إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة، الأمر الذي يسهم في ظهور متحورات جديدة.

وتقول دراسات حديثة للعدوى إن هذه المتحورات قد تثبت فعاليتها في حالة انتقال الفيروس، حتى في الدول التي تحصنت نتيجة حالات التفشي السابقة لفيروس زيكا، بحسب فريق من معهد "لا جولا" لعلم المناعة.

وقال الخبراء إن النتائج، على الرغم من كونها نظرية، فهي مثيرة للاهتمام، وتذكير بأن فيروسات أخرى غير كورونا يمكن أن تشكل تهديدا.

ويشار إلى أن فيروس زيكا ينتشر عن طريق لدغات بعوضة الزاعجة المصابة، وتوجد هذه الحشرات في شتى أرجاء الأمريكتين، باستثناء كندا وتشيلي، نظرا لشدة برودة الطقس الذي يبقيها على قيد الحياة، كما توجد في آسيا.