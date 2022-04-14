اليوم السابع
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‫ صندوق التأمين على الماشية ينظم ندوة إرشادية فى البحيرة

الخميس، 14 أبريل 2022 11:17 ص
‫ صندوق التأمين على الماشية ينظم ندوة إرشادية فى البحيرة أسواق للماشية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بمحافظة البحيرة ندوة إرشادية وتوعوية حول مزايا التأمين  على الماشية لدى الصندوق، وذلك  بالإشتراك مع القوافل السكانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
قال اللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، رئيس مجلس ادارة الصندوق، ان تلك القوافل تأتي تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية بضرورة الإهتمام بالفلاح والمربي الصغير وتقديم يد العون والمساعدة لهم،  والتواصل المباشر مع الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية وتكثيف الدعاية والإرشاد عن المزايا التأمينية الشاملة التي يقدمها الصندوق لعملائه.
 
واستعرض الدكتور محمد الجارحى رئيس فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة، خلال الندوة الإرشادية والتوعوية  المزايا التي يقدمها الصندوق للمربين والفلاحين ومنتجى الثروة الحيوانية من رعاية صحية بيطرية مجانية طوال مدة التأمين من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك تقديم أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق.
 
كما اشار الى ان الصندوق يقدم تعويض يصل لنسبة 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وثيقة التأمين.
 
وفي سياق متصل تم تنظيم قافلتين  إرشاديتين وتوعويتين بسوقى التوفيقية العمومى للماشية بمركز إيتاى البارود، وكفر الدوار العمومى للماشية، حيث تم توزيع المواد الدعائية الخاصة بالصندوق على المربييت المتواجدين بتلك الأسواق، وذلك في اطار  تكثيف العمل والقوافل الإرشادية والندوات لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتنميتها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة بهدف إثراء الإقتصاد القومي المصري.

الماشية

وزارة الزراعة

البحيرة

التأمين على الماشية

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