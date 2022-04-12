الكشف على 2786 رأس ماشية ودواجن بقافلة بيطرية مجانية ضمن حياة كريمة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة علي أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

هذا وقد صرح الدكتور أحمد عياده - مديرية الطب البيطري بالبحيرة عن قيام إدارة الرعاية البيطرية بالمديرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة دمنهور وكلية الزراعة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بعمل قافلة بيطرية مجانية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بناحية تروجي بمركز أبو المطامير.

وتم خلال القافله عمل ندوة إرشادية قام بها الدكتور إيهاب محمد نوار رئيس قسم الإرشاد بإدارة أبو المطامير البيطرية عن أهمية تربية الدواجن ومجمعات الألبان النموذجية ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهمورية للحصول علي كوب لبن صحي آمن.

كما تم خلال القافلة تقديم الرعاية البيطرية والتناسلية للحيوانات بحضور أساتذة كلية الطب البيطري جامعة دمنهور، حيث قدمت القافلة خدمات علاجية مجانية بالكشف وصرف العلاج المجاني للحيوانات ( باطنى وضد طفيليات خارجية وطفيليات داخلية وجراحي وتناسليات وحالات دواجن) وكان إجمالى الحالات المعالجة بيطريًا وتناسليًا ودواجن بالقافلة (2786) حالة.